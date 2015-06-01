美国股市：在近日下跌后小升，经济数据好坏不一

* 美国建筑支出增长，制造业活动指数上升

* 美国4月消费者支出持平

* 英特尔股价下跌，因将以167亿美元收购Altera

* 道指上涨0.16%，标普500指数上升0.21%，Nasdaq指数涨0.25%

路透6月1日 - 美国股市周一小涨，扳回上周部份跌幅，经济数据有好有坏，投资者交投谨慎。

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，5月全国制造业活动指数上升，其他数据显示，4月美国建筑支出增长，但4月消费者支出意外持平。

投资者在研判经济数据，尝试估计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将有多快升息。

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示，目前缺乏证据表明，美国经济在异常疲弱的第一季后正在反弹，因此美联储没有理由实施2006年以来的首次升息。

“似乎今日推动股市的因素是股市从跌势中反弹和一些经济数据相当不错。但部份乐观情绪稍后逐渐消退，因市场对美联储将在何时升息仍存分歧，”BB&T Wealth Management资深副总裁Bucky Hellwig说。

“风险是美联储在经济成长放缓的情况下升息。”

标普500指数10大类股中有八种收高，医疗保健、工业和科技股升幅居前。

运输股从近期跌势中反弹。道琼运输指数 上涨1.1%，该指数上周差一点就进入修正区域。

道琼工业指数 收高29.69点，或0.16%，收报18,040.37点；标准普尔500指数 上涨4.34点，或0.21%，收报2,111.73点；Nasdaq指数 收高12.90点，或0.25%，收报5,082.93点。

Immunogen 暴涨超过70%，此前公司在一次会议上公布的数据非常乐观。Immunogen带领癌症药物生产商股价走高。

必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 跳涨2.9%，报66.48美元，为标普500指数带来最大提振，此前美国食品药物管理局(FDA)批准该公司提出的一项黑素瘤结合疗法的申请。

英特尔 同意以167亿美元收购Altera 。英特尔跌1.6%，报33.90美元，对三大股指的拖累最大。Altera劲升5.8%，报51.68美元。

投资者对希腊违约的担忧不断加重。希腊错过了自己设定和债权人在周日达成改革换现金协议的期限。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约59亿股，低于过去五日的日成交均值61亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,630和1,417家，比率为1.15:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,371和1,363家，比率为1.01:1。

有15只标普500指数成份股触及52周新高，六只触及新低；有100只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，51只触及新低。(完)