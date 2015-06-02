韩国数据: 5月外汇储备增至3,715.1亿美元，再度触及纪录高位

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔6月3日 - 韩国央行周三公布的数据显示，5月外汇储备连续第四个月增加，再创纪录高位。
截至5月底，韩国央行外汇储备为3,715.1亿美元，较之前一个月增加160亿美元。
韩国央行称，外汇储备增加得益于投资收益，这抵消了部分美元以外货币贬值的影响。
外汇交易商怀疑韩国央行在5月入市买入美元，以压低韩元兑韩国主要贸易伙伴国的货币，主要是日圆。
尽管韩国央行官员否认有关入市干预的说法，但一位财政部高级官员上周告诉路透，政府曾进行了“缓和(韩元走势)的操作”。
韩国央行称，截至4月底，韩国外汇储备位列全球第六，仅次于中国、日本、沙特、瑞士和台湾。
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月
371.51 369.90 362.75 362.37 362.19 363.59 363.10 363.72(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 母红；审校 利棣儿)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。