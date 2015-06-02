韩国数据: 5月外汇储备增至3,715.1亿美元，再度触及纪录高位

路透首尔6月3日 - 韩国央行周三公布的数据显示，5月外汇储备连续第四个月增加，再创纪录高位。

截至5月底，韩国央行外汇储备为3,715.1亿美元，较之前一个月增加160亿美元。

韩国央行称，外汇储备增加得益于投资收益，这抵消了部分美元以外货币贬值的影响。

外汇交易商怀疑韩国央行在5月入市买入美元，以压低韩元兑韩国主要贸易伙伴国的货币，主要是日圆。

尽管韩国央行官员否认有关入市干预的说法，但一位财政部高级官员上周告诉路透，政府曾进行了“缓和(韩元走势)的操作”。

韩国央行称，截至4月底，韩国外汇储备位列全球第六，仅次于中国、日本、沙特、瑞士和台湾。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月