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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 05:15 BJT

韩国数据: 5月外汇储备增至3,715.1亿美元，再度触及纪录高位

路透首尔6月3日 - 韩国央行周三公布的数据显示，5月外汇储备连续第四个月增加，再创纪录高位。

截至5月底，韩国央行外汇储备为3,715.1亿美元，较之前一个月增加160亿美元。

韩国央行称，外汇储备增加得益于投资收益，这抵消了部分美元以外货币贬值的影响。

外汇交易商怀疑韩国央行在5月入市买入美元，以压低韩元兑韩国主要贸易伙伴国的货币，主要是日圆。

尽管韩国央行官员否认有关入市干预的说法，但一位财政部高级官员上周告诉路透，政府曾进行了“缓和(韩元走势)的操作”。

韩国央行称，截至4月底，韩国外汇储备位列全球第六，仅次于中国、日本、沙特、瑞士和台湾。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 　5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月

371.51 369.90 362.75 362.37 362.19 363.59 363.10 363.72(完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 母红；审校 利棣儿)

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