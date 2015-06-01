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市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 05:35 BJT

加拿大股市：上涨，能源股跌势被其他个股走高所抵销

路透多伦多6月1日 - 加拿大主要股指周一收高，一汽车股、一药商和一平价连锁店股价上涨，扶助抵销能源股下跌的影响。

制药商Valeant Pharmaceutical International Inc 股价上扬1.2%，对股指上涨带来最大帮助。

汽车部件供应商Magna International Inc 劲涨3.4%，平价连锁店Dollarama Inc 上扬3.6%，也扶助股指攀升。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高60.04点，或0.40%，报15,074.13点。10大类股中有八类收高。

能源股下滑0.4%，和原油价格一起下跌。(完)

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