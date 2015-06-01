加拿大股市：上涨，能源股跌势被其他个股走高所抵销

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多6月1日 - 加拿大主要股指周一收高，一汽车股、一药商和一平价连锁店股价上涨，扶助抵销能源股下跌的影响。
制药商Valeant Pharmaceutical International Inc 股价上扬1.2%，对股指上涨带来最大帮助。
汽车部件供应商Magna International Inc 劲涨3.4%，平价连锁店Dollarama Inc 上扬3.6%，也扶助股指攀升。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高60.04点，或0.40%，报15,074.13点。10大类股中有八类收高。
能源股下滑0.4%，和原油价格一起下跌。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。