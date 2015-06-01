《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月1日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 90.78 +1.46 +1.63 2040777
京东 34.76 +1.08 +3.21 9597437
新浪 50.21 +9.48 +23.28 13072444
搜狐 65.75 +2.07 +3.25 561717
网易 144.17 +2.76 +1.95 905406
百度 201.56 +4.16 +2.11 2387887
台湾
台湾积体电路 24.14 -0.14 -0.58 2005854
联电 2.22 -0.03 -1.33 82990
日月光 7.02 -0.04 -0.57 351489
硅品精密 8.04 -0.13 -1.59 605785
和信超媒体 0.70 -0.05 -6.38 423906
友达 5.25 -0.16 -2.96 273677
中华电信 31.70 +0.03 +0.09 23809
台湾国际航电 45.47 -0.01 -0.02 824081
香港
中国移动 66.10 +0.36 +0.55 178761
中国联通 17.05 +0.05 +0.29 91712
中国电信 66.81 -0.21 -0.31 23990
中芯国际 5.68 +0.02 +0.35 2647
电讯盈科 6.29 -0.01 -0.19 2829
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 郑茵)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。