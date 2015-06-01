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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 90.78 +1.46 +1.63 2040777

京东 34.76 +1.08 +3.21 9597437

新浪 50.21 +9.48 +23.28 13072444

搜狐 65.75 +2.07 +3.25 561717

网易 144.17 +2.76 +1.95 905406

百度 201.56 +4.16 +2.11 2387887

台湾

台湾积体电路 24.14 -0.14 -0.58 2005854

联电 2.22 -0.03 -1.33 82990

日月光 7.02 -0.04 -0.57 351489

硅品精密 8.04 -0.13 -1.59 605785

和信超媒体 0.70 -0.05 -6.38 423906

友达 5.25 -0.16 -2.96 273677

中华电信 31.70 +0.03 +0.09 23809

台湾国际航电 45.47 -0.01 -0.02 824081

香港

中国移动 66.10 +0.36 +0.55 178761

中国联通 17.05 +0.05 +0.29 91712

中国电信 66.81 -0.21 -0.31 23990

中芯国际 5.68 +0.02 +0.35 2647

电讯盈科 6.29 -0.01 -0.19 2829

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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