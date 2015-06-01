金砖国家：6月1日股汇市收盘纵览

路透6月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月1日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.13%或1.29点，报1,002.93点。

中国股市：沪综指收升4.7%创逾四个月最大涨幅，流动性宽松助推反弹

中国汇市：人民币收贬，市况清淡令交投转向远掉与G7货币

香港股市：恒指收高，但涨幅远逊于内地股市

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巴西股市：指标Bovespa指数 收涨0.51%，报53,031.31点。

巴西汇市：拉美货币大多下跌，因美国经济数据表现强劲，但巴西雷亚尔持稳，因巴西国家石油公司(Petrobras)等许多巴西企业在海外发债，增强了美元流入前景。雷亚尔兑美元 收报3.1723/43，上日收报3.1868/73。

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南非股市：小跌，在Mr Price股价暴跌的带动下，零售股领跌。指标Top-40指数 收跌0.23%，至46,180.49点。大盘综合指数 跌0.38%，报52,073.88点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因投资者撤出风险资产

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印度股市：几近收平，央行本周将降息的憧憬提振部分对利率敏感的个股，但Sun Pharmaceutical Industries因获利欠佳而暴跌。指标BSE指数 收涨0.07%，报27,848.99点，稍早一度上涨0.5%。NSE指数 收平盘，报8,433.40点。

印度汇市：卢比兑美元 收报63.72/73，跟随国内股市和其他亚币涨势；上日收报63.81/82。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下挫1.54%，报953.880点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.4%，报520.88点。