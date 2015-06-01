国际油市：沙特不减产策略见成效，市场需求即将回升--石油部长欧那密

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
不过由于美国石油产量可能大幅放缓，加上迹象显示全球需求增长，近几周油价已回升至每桶60-65美元。
欧那密表示，供应依旧严重过剩的油市，仍需要时间方能重新取得平衡。“我无法预知前景如何，但它正朝着正确的方向前进，”他表示。
欧那密也说，对于伊拉克或伊朗料于今年稍晚增加产量，他并不担心。
对于近几个月贸易商与石油公司囤积的数以百万桶计石油重新供应给市场，从而导致新一波油价下跌的可能性，欧那密也表示怀疑。
他表示，这种情况不会发生的原因之一，就是正价差缩窄--即远期价格高于当前价格的市场结构，鼓励库存石油，等候时机再行销售获利。反之为逆价差结构，即目前的价格高于远期价格。
“这并非的出售多余库存的好时机。因此他们(贸易商)只能继续持有，而随着正价差下降和即将出现逆价差，他们将按兵不动，不会向市场大举抛售，”欧那密表示。(完) (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 郑茵/张涛)
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