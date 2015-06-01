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市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 07:20 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月2日至6月9日

汤森路透6月1日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

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6月 2日 BMO Q1 2015 Dollar General Corp

6月 3日 BMO Q4 2015 Brown-Forman Corp

6月 4日 BMO Q2 2015 Joy Global Inc

6月 4日 BMO Q4 2015 J M Smucker Co

6月 8日 AMC Q4 2015 H & R Block Inc

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 孙茉莉)

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