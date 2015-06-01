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市场报道 | 2015年 6月 2日 星期二 07:50 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月2日-6月9日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

6月1日当周

6月2日(二)

1345 美国ISM纽约企业活动指数 5月 -- 681.7

1400 美国工厂订单(较前月) 4月 持平 +2.1%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.1%

耐久财订单(较前月) 4月修正值 -- -0.5%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.5%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +0.2%

扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- +1.0%

1730 美国汽车销售年率(万辆) 5月 1,700 1,650

6月3日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 399.9

再融资指数 -- 1,537.8

1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 5月 20.0 16.9

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差440 逆差514

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 逆差21 逆差30.2

出口(亿加元) -- 425.0

进口(亿加元) -- 455.2

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 5月终值 -- 56.1

服务业PMI -- 56.4

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 5月 57.0 57.8

企业活动指数 60.5 61.6

就业指数 -- 56.7

新订单指数 -- 59.2

价格指数 -- 50.1

6月4日(四)

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 5月 -- 61.582

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月23日当周 27.9 28.2

四周均值(万人) -- 27.150

续请失业金人数(万人) 5月16日当周 220.8 222.2

1230 美国劳工成本 第一季修正值 +5.9% +5.0%

非农生产率环比年率 -2.9% -1.9%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 55.7

经季节调整的PMI 55.5 58.2

6月5日(五)

1230 加拿大就业人口变动(万人) 5月 增1 减1.97

失业率 6.8% 6.8%

全职就业人数(万人) -- 增4.69

兼职就业人数(万人) -- 减6.65

就业参与率 65.80% 65.80%

劳动生产率(较上季) 第一季 -- -0.1%

1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增22.5 增22.3

民间就业岗位(万个) 增22.0 增21.3

制造业就业岗位(万个) 增0.5 增0.1

政府部门就业岗位(万个) -- 增1

失业率 5.4% 5.4%

平均时薪(较前月) +0.2% +0.1%

每周平均工时 34.5 34.5

劳动力就业参与率 -- 62.8%

1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增167.0 增205.2

6月8日当周

6月8日(一)

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 -- 18.18

1400 美国就业趋势指标 6月 -- 128.2

6月9日(二)

1300 美国NFIB小企业信心指数 5月 -- 96.90

1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 4月 -- 499.4

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 4月 +0.1% +0.1%

趸售销售(较前月) -- -0.2%(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 孙茉莉)

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