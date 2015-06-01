全球企业：德国副总理对谷歌等网络巨擘的市场影响力过大表示担忧

路透柏林6月1日 - 德国副总理加布利尔周一称，他担心谷歌这类公司的市场影响力有损网络竞争力。

加布利尔亦是德国的经济部长。他曾反复表达过对美国软件企业主导地位的担忧，去年他建议，像谷歌这类公司若是滥用市场主导地位，就应当被分拆。

“为了用谷歌的移动操作系统安卓，你就得在设备上预装谷歌搜索引擎、谷歌浏览器、谷歌邮件系统、谷歌You-Tube和它的APP商店，怎么能这样呢？”加布利尔在柏林举行的一场活动上说。

由于担心谷歌采取的反竞争限制妨碍市场公平，欧盟执委会4月对谷歌的安卓系统进行反垄断调查，加布利尔对这个决定表示欢迎。

加布利尔称，需要审查协议，确保用户没有被禁止使用其它浏览器和网络服务，没有被圈定在“谷歌网络”内。

他还补充称，市场影响力不应仅指个别的服务，也应当根据网络上的价值链对之进行评估。