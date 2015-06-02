《中国报摘》--中国证券报6月2日

* 头版头条:

--在上周巨幅震荡之后，A股本周一大幅上涨。不过，沪综指 5,000点冲关前市场仍有整固蓄势需求，预计此前强者恒强的风口品种料将形成轮动，投资者波段操作为宜。

* 其他:

--上交所已基本完成对上市公司2014年年度报告的事后集中审核工作。其中，对130多家公司发出年报事后审核意见函，同时要求公司披露函件问询内容，已有90%的公司按期公告相关回函。

--社会信用体系建设部际联席会议联络员会议近期举行，央行行长助理杨子强表示，央行将全面落实规划纲要，培育与发展征信市场，切实推进社会信用体系建设，积极稳妥培育征信机构，大力发展征信市场。

--保监会相关负责人6月1日表示，自即日起，各财产保险公司在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等六个试点地区全面启用新版商业车险条款费率，商业车险改革试点全面落地实施。下一步，保监会将在总结试点经验的基础上，适时将商业车险改革推向全国。

--蓝思科技 发布定增预案，拟非公开发行不超过1亿股，募集不超过60.26亿元，扣除发行费用后拟用于蓝宝石生产及智能终端应用项目、3D曲面玻璃生产项目及补充流动资金。

--北京建广资产管理有限公司近日宣布，拟以18亿美元的价格收购恩智浦半导体 旗下的射频功率事业部RF Power。该交易一旦成行，将打破IC领域海外并购的纪录。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 徐永; 审校 张喜良)