《中国重要政经日程》--6月2日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
==========================近期重要政经日程==========================
6/11（周四）
--远见、飞马旅、宁波国家高新区将于宁波举行“第13届全球华人企业领袖（宁波）峰会”，本届峰会主题为：产业与互联网+的新方向。
6/12（周五）
--由正和岛举办的“2015正和岛岛邻大会”将于2015年6月12日-13日在北京举办。
6/25（周四）
--由中国经营报社主办的“2015中国企业竞争力夏季峰会”在北京召开。主题为“新思考·新未来”。
--由第一财经和上海陆家嘴金融贸易区管理委员会共同主办的“2015陆家嘴互联网+投融资峰会暨中国互联网金融最佳商业模式评选”在上海举行。
6/26（周五）
--由《中国企业家》杂志社主办的“2015(第十五届)中国企业未来之星年会”定于6月26日-27日举行。主题为“搅局者”。
--2015陆家嘴论坛将于6月26日-27日在上海举行，主题为“新常态下的金融改革与扩大开放”。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 王蕾)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。