中国个股：苹果配件供应商蓝思科技拟定向增发至多1亿A股筹集60亿元

路透上海6月2日 - 美国苹果 的配件供应商--中国蓝思科技股份有限公司 周二公告称，拟定向增发至多1亿A股，预计募集资金不超过60.265亿元人民币。

公告指出，本次公司定向增发对象将不超过五名，全部以现金认购股份。募集资金将用于蓝宝石生产及智能终端应用项目、3D曲面玻璃生产项目及补充流动资金。

其中蓝宝石生产及智能终端应用项目拟投入34.02亿元，具备年产30,000万片蓝宝石摄像头保护镜片、24,000万片指纹识别保护镜片和3,000万片智能穿戴设备防护屏的能力。而3D曲面玻璃生产制造计划投资16.24亿元，项目建成达产后，具备年产3D曲面玻璃2,700万片的能力。

蓝宝石晶体作为最硬的氧化物晶体，已用于消费电子产品上，例如部分手机产品的摄像头镜头保护盖与Home键；部分可穿戴设备的屏幕；部分高端手机的窗口盖板。而苹果此前曾表示，其首款智能手表Apple Watch会采用蓝宝石屏幕，iPhone的摄像头透镜以及Home键将继续采用蓝宝石材料，但新款iPhone 6手机未采用蓝宝石屏。

3D曲面玻璃目前已逐渐开始应用于智能终端产品的工艺制造，如三星Galaxy S6 edge、小米Note等最新产品均使用了3D玻璃。蓝思科技称，其已具备了3D曲面玻璃的设计和生产基础，并已开始向三星 、小米等客户供货。