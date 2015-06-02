中国国企：广州国资改革意见出炉，2017年资产证券化率将超70%--报载

路透上海6月2日 - 上海证券报周二报导，广州市国企改革方案近日正式出台。根据该方案进度，当地国资的资产证券化率将从20%达到70%，2017年将超过70%。至此，北上广深国内四个一线城市国企改革方案已全部出齐。

报导称，广州国企改革方案明确，至2020年，竞争性领域的市属企业全部实现整体上市或至少控股一家上市公司。除鼓励具备条件的企业通过IPO上市以外，方案还支持上市公司整合资源，或通过定向增发、资产置换等方式实现主营业务整体上市。

在提高国资集中度方面，方案提出了具体目标：到2017年，广州市属企业将调整至30户左右；其中，市属经营性国有资产的80%将集中在战略性新兴产业、先进制造业与现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域和优势产业，并且集中到前20户大企业集团。

报导还称，广州市国资委计划打造若干国资金融控股平台，计划推进“232”战略，即促进两家金融控股平台、三家银行、两家证券公司做强做大。

各地国资委正积极推进混合所有制改革，国有资产证券化被视为改革的一个重要方向。此前公布的北京国企改革意见提出，到2020年，国有资本证券化率力争达到50%以上；深圳国企改革方案也明确，将混合所有制比重由现有的75%提升至85%，资产证券化率由43%提升至60%。