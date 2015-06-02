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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 08:29 BJT

《全球汇市》美元/日圆守在12年半新高，澳元静候澳洲央行利率决定

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0923 1.0925 -0.02 -9.70 1.2097

美元/日圆 124.79 124.76 +0.02 +4.27 119.68

欧元/日圆 136.31 136.30 +0.01 -5.85 144.78

美元/瑞郎 0.9454 0.9457 -0.03 -4.90 0.9941

英镑/美元 1.5198 1.5200 -0.01 -2.41 1.5573

美元/加元 1.2525 1.2521 +0.03 +7.81 1.1618

澳元/美元 0.7619 0.7604 +0.20 -6.72 0.8168

新西兰元/美元 0.7107 0.7102 +0.07 -8.85 0.7797

澳元/日圆 95.080 94.860 +0.23 -2.73 97.750

新西兰元/日圆 88.690 88.590 +0.11 -4.95 93.310

英镑/日圆 189.66 189.60 +0.03 +1.76 186.38

澳元/新西兰元 1.0719 1.0695 +0.22 +2.39 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦/王兴亚/戴素萍/李婷仪 审校 张涛/白云/王丽鑫)

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