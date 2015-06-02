《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月2日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月2日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.( 1美元=7.7542港元 ) 美国股市周一小涨，道琼工业指数 收高29.69点，或0.16%，收报18,040.37点，扳回上周 部份跌幅，经济数据有好有坏，投资者交投谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 155.750 -0.16 26726 12.077 -0.68 中国铝业 15.010 0.54 49944 4.656 -1.36 中国移动 66.100 0.55 178761 102.511 -0.76 中国人寿 24.070 2.30 171052 37.329 -1.64 中石油 117.480 -0.85 20340 9.110 -0.66 中石化 87.200 -0.54 29558 6.762 -0.86 汇丰控股 47.470 -0.06 1868488 73.618 -0.31 中电信 66.810 -0.31 23990 5.181 -0.76 中国联通 17.050 0.29 91712 13.221 0.01 兖州煤业 9.000 2.04 27422 6.979 -1.57 华能国际 55.210 3.04 38469 10.703 -0.72 南方航空 50.380 1.31 17400 7.813 -0.34 东方航空 37.980 0.53 7378 5.890 -0.51 中芯国际 5.680 0.35 2647 0.881 -1.03 （完） (整理 梁慧仪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。