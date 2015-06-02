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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 08:26 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月2日

路透香港6月2日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(
1美元=7.7542港元 )
    
    美国股市周一小涨，道琼工业指数 收高29.69点，或0.16%，收报18,040.37点，扳回上周
部份跌幅，经济数据有好有坏，投资者交投谨慎。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       155.750   -0.16      26726            12.077      -0.68
 中国铝业                      15.010    0.54      49944             4.656      -1.36
 中国移动                      66.100    0.55     178761           102.511      -0.76
 中国人寿                      24.070    2.30     171052            37.329      -1.64
 中石油                       117.480   -0.85      20340             9.110      -0.66
 中石化                        87.200   -0.54      29558             6.762      -0.86
 汇丰控股                      47.470   -0.06    1868488            73.618      -0.31
 中电信                        66.810   -0.31      23990             5.181      -0.76
 中国联通                      17.050    0.29      91712            13.221       0.01
 兖州煤业                       9.000    2.04      27422             6.979      -1.57
 华能国际                      55.210    3.04      38469            10.703      -0.72
 南方航空                      50.380    1.31      17400             7.813      -0.34
 东方航空                      37.980    0.53       7378             5.890      -0.51
 中芯国际                       5.680    0.35       2647             0.881      -1.03
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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