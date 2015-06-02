国际油市：油价下跌，受OPEC和美国页岩油产量提高预期影响

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0016 GMT，近月美国原油期货 下跌0.01美元，报每桶60.19美元。
布兰特原油期货 跌0.06美元，至64.82美元。
周二油价小跌，延续上日1%的跌势。
美元兑一篮子货币 仍接近一个月高点，美联储今年稍后升息的预期仍较高；欧元则因希腊金融危机和欧元区数据疲软而承压。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/张若琪 审校 李爽/白云)
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