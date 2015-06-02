更新版 1-韩国数据：5月CPI同比上涨加速，但降息观点预计不会消退

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
确实，农产品价格大幅上扬及油品价格降幅放缓，有助于整体通胀率加速上升。
农产品价格继4月较上年同期下滑1.4%后，5月上扬2.6%；5月油品价格下跌19.3%，降幅略低于4月的20.9%。
去年12月以来，CPI年增幅都不到1%，远低于央行设定的2.5-3.5%通胀目标区间。
经济分析师对于韩国央行下一步政策行动看法分歧，因在民间消费显现改善迹象的同时，出口仍陷低迷，经济要从第一季所创的两年来最慢增速中反弹似举步维艰。
预测央行将把利率自目前纪录低点1.75%进一步下调的分析师表示，韩国应会在美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚升息之前，采取降息行动，以设法限制资本外流。
数据显示，5月CPI较前月增长0.3%，高于市场预估中值的增0.2%。
5月扣除食品和燃料价格的核心CPI较上年同期上涨2.1%，4月为上涨2.0%。
韩国央行和政府预期，通胀率将从今年下半年起逐渐回升。(完) (编译 戴素萍/张若琪 审校 张涛/王兴亚)
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