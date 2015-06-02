更新版 1-韩国数据：5月CPI同比上涨加速，但降息观点预计不会消退

确实，农产品价格大幅上扬及油品价格降幅放缓，有助于整体通胀率加速上升。

农产品价格继4月较上年同期下滑1.4%后，5月上扬2.6%；5月油品价格下跌19.3%，降幅略低于4月的20.9%。

去年12月以来，CPI年增幅都不到1%，远低于央行设定的2.5-3.5%通胀目标区间。

经济分析师对于韩国央行下一步政策行动看法分歧，因在民间消费显现改善迹象的同时，出口仍陷低迷，经济要从第一季所创的两年来最慢增速中反弹似举步维艰。

预测央行将把利率自目前纪录低点1.75%进一步下调的分析师表示，韩国应会在美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚升息之前，采取降息行动，以设法限制资本外流。

数据显示，5月CPI较前月增长0.3%，高于市场预估中值的增0.2%。

5月扣除食品和燃料价格的核心CPI较上年同期上涨2.1%，4月为上涨2.0%。