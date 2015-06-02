《全球重要经济事件一览表》--6月2日-6月9日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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6月2日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德就美国经济前景和货币政策发表演说。(1400)
悉尼--澳洲央行召开议息会议。(0430)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2015年论坛(至6月3日)。
巴黎--欧洲央行官员努伊在OECD 2015年论坛的小组讨论中发表演说。(0815)
6月3日(三)
圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说。(2000)
雅加达--德国央行委员会成员Andreas Dombret就欧元区当前形势发表演说。(0900)
卢森堡--卢森堡财政部长Pierre Gramegna在卢森堡人民币论坛上发表演说。
开普敦--2015年非洲世界经济论坛。(至6月5日)
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至6月4日)。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥银行研讨会上发表演说(1815)。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布半年度金融稳定报告，随后由央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)举行记者会。(0900)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率声明并举行新闻发布会(1145)。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年经济展望初版。
日本三重县--日本央行政策委员会审议委员白井早由里对企业领袖发表演说。
6月4日(四)
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛出席国际金融协会(IIF)2015北美峰会的“经济与金融监管”小组讨论。(1600)
东京--日本央行总裁黑田东彦在央行会议上就货币政策发表讲话。(0000)
伦敦--英国央行宣布利率决议。(1100)
赫尔辛基--欧洲央行/芬兰央行召开题为“实现平衡：零售支付领域的创新、信任和监管”的会议(至6月5日)。发言者包括欧洲央行执委莫尔许和管委利卡宁、墨西哥央行官员Lorenza Martinez Trigueros、澳洲央行支付政策部门主管Tony Richards。
6月5日(五)
明尼阿波利斯--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利在明尼苏达经济俱乐部6月午餐会上讲话(1630)。
法兰克福--德国央行公布半年度预估报告。
巴黎--第七届拉美和加勒比地区国际经济论坛。演讲者：经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚、法国财长萨潘(Michel Sapin)。
6月8日(一)
蒙特利尔--美洲国际经济论坛(至6月11日)。与会者包括法国央行总裁诺亚、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti、加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins、意大利前总理莱塔，以及世界银行集团首席财务官巴德尔(Bertrand Badre)。
里斯本--波兰央行公布夏季经济公报，或将包括2015年和2016年国内生产总值(GDP)预估更新。
蒙特利尔--加拿大央行高级副总裁Wilkins在美洲国际经济论坛小组讨论上发表讲话(2030)。
6月9日(二)
赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁就货币政策发表演说。(0600)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 王颖)
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