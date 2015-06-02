《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月2日

*工商时报：

--台泥 董事长辜成允指出，中国的一带一路可刺激基础建设的推动，尤其台泥主要营业区域的两广、西南地区，受惠更可期待。为落实能吃到大饼，台泥资深副总黄健强赴大陆舖路，与大陆最大的建筑工程集团〞中国建筑工程公司〞第四区分支，讨论合作，可望进一步签定战略合作协定。

--人行降息效应发酵，台湾银行大举调降人民币优利存款利率。台银1日公告最新人民币优利存款方案，出现央行开放DBU(本地业务机构)承作人民币存款业务以来，利率降幅最大的一次，其中，对于三个月期未满半年的存款，利率从原本的3%调降至2.3%，降了整整70点，调幅最大，而最高的新台币存款转存人民币的一年期利率，则从3.3%降至3%。

--由于忧心房市泡沫化冲击建商营运，进而引发倒帐，银行已采取多套防范措施，多家金控旗下的资产管理公司(AMC)准备向金管会提案，争取放行AMC〞以债作股〞，承接转自银行的建商呆帐，进而协助建案起死回生。

*经济日报：

--政府打炒房接连出招，房市提前入寒冬。银行主管表示，目前房市去化速度明显较往年放缓，过去推案一年内可销售50%以上，今年平均掉到30%或更差。银行主管预估，今年底房贷承作量将较去年底衰退5~10%，近年罕见。

--大巨蛋争议冲击BOT投融资，财政部上周紧急发函给银行公会，强调公共建设推动对经济发展的重要性，请银行授信继续支持，同时提供建议，财政部月底也将邀寿险公会、金管会等相关单位共商对策。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。