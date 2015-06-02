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货币新闻 | 2015年 6月 2日 星期二 08:55 BJT

芝加哥期市：小麦期货扩大两日涨幅至4%，受空头回补提振

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 496.00 2.25 +0.46% +3.98% 491.00 50

CBOT玉米 352.75 0.50 +0.14% +0.36% 362.83 38

CBOT大豆 927.00 1.00 +0.11% -0.75% 957.93 35

CBOT稻米 $9.65 -$0.01 -0.05% +1.42% $9.84 58

美国原油 $60.17 -$0.03 -0.05% -0.22% $58.88 58

汇率

欧元/美元 $1.092 $0.000 -0.01% -0.57%

美元/澳元 0.762 0.002 +0.21% -0.21%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 许娜/王兴亚；审校 孙茉莉/戴素萍)

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