全球金市：金价在1,190美元附近持稳，因美国数据强劲提振美元上扬

波士顿联储总裁罗森格伦有关美国利率动向的评论也有所帮助。罗森格伦周一称他希望能尽早开始升息，但指出中国经济放缓以及欧洲情势带来风险，且美国经济成长还不算足够强劲。

但在周一报告显示5月美国制造业活动在七个月来首次上升，且4月建筑支出激增至近六年半高位后，金价回吐稍早升幅。

数据维持了美联储今年稍后升息的预期，激励美元涨势。

美元兑日圆升至12年半高点，兑一篮子货币亦升。

金市交易商还关注希腊债务危机和消息，若情势恶化，都可能引发避险买盘。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，其周一黄金持仓下降0.25%至714.07吨。(完)

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