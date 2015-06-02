全球金市：金价在1,190美元附近持稳，因美国数据强劲提振美元上扬

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
波士顿联储总裁罗森格伦有关美国利率动向的评论也有所帮助。罗森格伦周一称他希望能尽早开始升息，但指出中国经济放缓以及欧洲情势带来风险，且美国经济成长还不算足够强劲。
但在周一报告显示5月美国制造业活动在七个月来首次上升，且4月建筑支出激增至近六年半高位后，金价回吐稍早升幅。
数据维持了美联储今年稍后升息的预期，激励美元涨势。
美元兑日圆升至12年半高点，兑一篮子货币亦升。
金市交易商还关注希腊债务危机和消息，若情势恶化，都可能引发避险买盘。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，其周一黄金持仓下降0.25%至714.07吨。(完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。