《交易视点》若美债持稳，台债殖利率料能维持低档盘整--元大宝来证

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月2日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周美国将有多项经济数据公布，从数据来观察美国经济成长是否开始从首季谷底反弹，将牵连美债殖利率走势变化，而市场对于希腊债务问题的担忧程度开始加深，因希腊已错过达成协议期限。
台湾整体市场因资金因素仍有利于债市，没有特别利空消息来影响台债走势，若美债殖利率能走稳，唯一利空因素排除，将有利于目前台债气氛偏多操作，现行券筹码大制已被锁定，若美债无出现明显趋势，台债预估能维持低档盘整，而本周四将有10年期发行前交易登场将有助于市场活络较不受筹码影响，预估10年券104/5期 成交区间1.50%-1.55%，五年券104/9期 成交区间在0.98%-1.03%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。