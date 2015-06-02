《交易视点》若美债持稳，台债殖利率料能维持低档盘整--元大宝来证

路透台北6月2日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本周美国将有多项经济数据公布，从数据来观察美国经济成长是否开始从首季谷底反弹，将牵连美债殖利率走势变化，而市场对于希腊债务问题的担忧程度开始加深，因希腊已错过达成协议期限。

台湾整体市场因资金因素仍有利于债市，没有特别利空消息来影响台债走势，若美债殖利率能走稳，唯一利空因素排除，将有利于目前台债气氛偏多操作，现行券筹码大制已被锁定，若美债无出现明显趋势，台债预估能维持低档盘整，而本周四将有10年期发行前交易登场将有助于市场活络较不受筹码影响，预估10年券104/5期 成交区间1.50%-1.55%，五年券104/9期 成交区间在0.98%-1.03%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)