《中国报摘》--其他报纸重要消息6月2日

--来自业内人士的消息称，目前中国证券业协会已经和中国保险学会签署协议，成立了专门团队研究巨灾保险的资产证券化问题，下一步将加强该领域研究的实验和推广。其中，巨灾债券将作为切入点，有望率先试点。

--超级大盘股中国核电本周发行，参与询价的116只基金最终有99只成功入围网下申购，其余17只均因申购量小被剔除。成功入围的基金中，有59只是顶格申购27.237亿股，动用资金规模将超过92亿元，显示出目前多数打新基金规模较大，资金实力雄厚。而入围的全部99只基金合计网下申购资金总量将达7,520亿元。(完)