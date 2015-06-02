《中国报摘》--其他报纸重要消息6月2日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**上海证券报**
--来自业内人士的消息称，目前中国证券业协会已经和中国保险学会签署协议，成立了专门团队研究巨灾保险的资产证券化问题，下一步将加强该领域研究的实验和推广。其中，巨灾债券将作为切入点，有望率先试点。
--各地推进排污权交易出现加速迹象。今年以来已有甘肃、重庆、吉林等地政府出台相关文件，推动排污权交易。业内人士指出，随着排污权有偿交易工作提上日程，第三方污染治理模式可能大规模兴起，千亿规模市场亟待开拓。
**证券时报**
--招商证券 公告称，近日收到深圳证监局批复，公司获准在北京等地设立40家证券营业部。
--超级大盘股中国核电本周发行，参与询价的116只基金最终有99只成功入围网下申购，其余17只均因申购量小被剔除。成功入围的基金中，有59只是顶格申购27.237亿股，动用资金规模将超过92亿元，显示出目前多数打新基金规模较大，资金实力雄厚。而入围的全部99只基金合计网下申购资金总量将达7,520亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。