版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 09:03 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月2日

**上海证券报**

--来自业内人士的消息称，目前中国证券业协会已经和中国保险学会签署协议，成立了专门团队研究巨灾保险的资产证券化问题，下一步将加强该领域研究的实验和推广。其中，巨灾债券将作为切入点，有望率先试点。

--各地推进排污权交易出现加速迹象。今年以来已有甘肃、重庆、吉林等地政府出台相关文件，推动排污权交易。业内人士指出，随着排污权有偿交易工作提上日程，第三方污染治理模式可能大规模兴起，千亿规模市场亟待开拓。

**证券时报**

--招商证券 公告称，近日收到深圳证监局批复，公司获准在北京等地设立40家证券营业部。

--超级大盘股中国核电本周发行，参与询价的116只基金最终有99只成功入围网下申购，其余17只均因申购量小被剔除。成功入围的基金中，有59只是顶格申购27.237亿股，动用资金规模将超过92亿元，显示出目前多数打新基金规模较大，资金实力雄厚。而入围的全部99只基金合计网下申购资金总量将达7,520亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐