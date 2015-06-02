长江期货：中国期指多头再度回归

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月2日的《期货日报》：
周一，股指期货三大品种均大幅上涨，IF与IH涨幅超过7%，IC涨幅超过8%，均超过上周四的跌幅。即使不从结算价比较，IF1506周一较前一日收盘上涨352点，同样超过上周四下跌346.8点。市场大幅上扬伴随着持仓量的回升，显示前期离场资金再度回归，沪深300指数期货四份合约持仓量合计增仓8768手至757890手。
虽然市场持仓量回升，多头离场资金再度回归，但短期仍需注意市场过热风险。周一IF1506收盘名义价差升水达到172.82点。加上笔者估算，合约存续期内近20点分红因素，实际价差升水已超过190点，逾3.7%。IC1506合约收盘名义升水达537.29点，隐含利率超过100%。过高的升水显示期货市场涨幅过快，一方面吸引套利资金入场打压，另一方面由于安全垫的不断扩大也将加大吸引空头投机资金。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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