长江期货：中国期指多头再度回归

以下内容节选自6月2日的《期货日报》：

周一，股指期货三大品种均大幅上涨，IF与IH涨幅超过7%，IC涨幅超过8%，均超过上周四的跌幅。即使不从结算价比较，IF1506周一较前一日收盘上涨352点，同样超过上周四下跌346.8点。市场大幅上扬伴随着持仓量的回升，显示前期离场资金再度回归，沪深300指数期货四份合约持仓量合计增仓8768手至757890手。

虽然市场持仓量回升，多头离场资金再度回归，但短期仍需注意市场过热风险。周一IF1506收盘名义价差升水达到172.82点。加上笔者估算，合约存续期内近20点分红因素，实际价差升水已超过190点，逾3.7%。IC1506合约收盘名义升水达537.29点，隐含利率超过100%。过高的升水显示期货市场涨幅过快，一方面吸引套利资金入场打压，另一方面由于安全垫的不断扩大也将加大吸引空头投机资金。(完)

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