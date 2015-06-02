国信期货：大连铁矿石触底反弹，多头将上探450元压力线

以下内容节选自6月2日的《期货日报》：

当前商品市场信心好转，钢铁行业在稳增长政策的支撑下，后期需求有望继续增加。铁矿石期货涨停后，短期将继续上探450元/吨一线压力位。

虽然短期铁矿石涨幅大于钢材，导致钢厂利润缩水，但在面对小幅亏损时，钢厂的减产意愿并不强。当前钢铁产量依然维持在较高水平，钢厂对铁矿石的需求量依然较高。

总体来看，市场信心增强，加上需求面好转，现货铁矿石价格触底反弹，短期铁矿石期货也将步入振荡偏强的格局，后市将向上试探450元/吨一线压力。(完)

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