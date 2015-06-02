国信期货：大连铁矿石触底反弹，多头将上探450元压力线

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月2日的《期货日报》：
当前商品市场信心好转，钢铁行业在稳增长政策的支撑下，后期需求有望继续增加。铁矿石期货涨停后，短期将继续上探450元/吨一线压力位。
虽然短期铁矿石涨幅大于钢材，导致钢厂利润缩水，但在面对小幅亏损时，钢厂的减产意愿并不强。当前钢铁产量依然维持在较高水平，钢厂对铁矿石的需求量依然较高。
总体来看，市场信心增强，加上需求面好转，现货铁矿石价格触底反弹，短期铁矿石期货也将步入振荡偏强的格局，后市将向上试探450元/吨一线压力。(完)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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