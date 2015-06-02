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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 09:08 BJT

香港个股：台泥国际拟进行2:1供股，筹资逾36亿港元

路透香港6月2日 - 台资水泥商--台泥国际集团 宣布，将按2:1的基准进行供股，拟筹资最多36.3亿港元，将用于偿还银行借贷及一般营运资金。

公司的声明称，建议供股的基准为每持有两股现有股份可获发一股供股股份，发行最多16.479亿股供股股份，每股供股价为2.2港元，较公司停牌前最后报价2.94港元折让约25%。

台泥国际表示，持有公司56.49%已发行股本的控股股东TCC International Ltd.已承诺参与供股。

台泥国际股份周一暂停交易，并将于今早恢复买卖。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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