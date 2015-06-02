香港个股：台泥国际拟进行2:1供股，筹资逾36亿港元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月2日 - 台资水泥商--台泥国际集团 宣布，将按2:1的基准进行供股，拟筹资最多36.3亿港元，将用于偿还银行借贷及一般营运资金。
公司的声明称，建议供股的基准为每持有两股现有股份可获发一股供股股份，发行最多16.479亿股供股股份，每股供股价为2.2港元，较公司停牌前最后报价2.94港元折让约25%。
台泥国际表示，持有公司56.49%已发行股本的控股股东TCC International Ltd.已承诺参与供股。
台泥国际股份周一暂停交易，并将于今早恢复买卖。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。