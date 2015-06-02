金属期市：伦敦期铜跌回6,000美元下方，因全球制造业需求温吞

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
欧洲、亚洲以及美洲5月的制造业活动鲜有回升迹象，因需求持续疲弱，凸显各国央行有必要继续支持经济增长。
欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)总裁周一晚间与法国和德国领导人会面，商讨如何推进希腊债务协商。
美国4月消费者支出意外持平，因家庭减少购买汽车的支出，继续增加储蓄，这暗示经济在第二季初反弹乏力。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 王丽鑫/张荻)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。