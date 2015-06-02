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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 09:11 BJT

金属期市：伦敦期铜跌回6,000美元下方，因全球制造业需求温吞

欧洲、亚洲以及美洲5月的制造业活动鲜有回升迹象，因需求持续疲弱，凸显各国央行有必要继续支持经济增长。

欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)总裁周一晚间与法国和德国领导人会面，商讨如何推进希腊债务协商。

美国4月消费者支出意外持平，因家庭减少购买汽车的支出，继续增加储蓄，这暗示经济在第二季初反弹乏力。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 王丽鑫/张荻)

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