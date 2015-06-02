MERS疫情：中国首例确诊病例仍有发热，10名密切接触者失联--新华

路透北京6月2日 - 中国广东省卫计委周一通报称，全国首例输入性中东呼吸系统综合征(MERS)确诊病例仍有发热，双肺渗出有增加，生命体征基本稳定，其密切接触者已追踪至67人，仍有10人失联。

新华社报导援引广东省卫生计生委称，广东将继续加强密切接触者的搜寻和隔离观察，1日新追踪到密切接触者三人，截至目前全省共追踪到密切接触者67人，全部采取集中方式隔离观察，暂无人出现不适。目前尚有乘坐永东巴士乘客10人没有取得联系。

另据深圳市卫计委通报，当地四名密切接触者中有一名为韩国确诊病例K某的翻译，男，31岁，中国籍，居住于深圳市宝安区，于5月26日晚至5月27日晚在惠州期间曾与确诊病例同吃、同住、同开会。

该名密切接触者已于28日晚送深圳市定点医院隔离并接受为期两周的医学观察，目前无异常情况。经深圳市疾控中心采样检测，结果为中东呼吸综合征冠状病毒(MERS)核酸阴性。

中国上周报告发现第一宗MERS病例，一名韩国人违反自愿居家隔离的规定飞往香港而后进入中国大陆，后检验结果呈阳性。