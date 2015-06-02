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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 09:25 BJT

信达期货：沪胶底部将逐渐抬升

以下内容节选自6月2日的《期货日报》：

5月，沪胶两度上冲15000元/吨关口，日线呈现近乎完美的V形走势。虽然短期在15000元/吨关口仍存在一定压力，但是在宏观政策加码、实体经济需求日益改善的预期下，以天胶为代表的大宗商品将逐步开启筑底反弹之路。

　　天胶基本面特别是需求疲态已被市场广泛认知，而货币政策宽松对商品影响力日渐强化，产业下游低库存以及厄尔尼诺等潜在利多因素或将促使天胶价格重心逐步抬升。建议在橡胶1601合约14500元/吨以下布局长线多单。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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