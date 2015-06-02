信达期货：沪胶底部将逐渐抬升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月2日的《期货日报》：
5月，沪胶两度上冲15000元/吨关口，日线呈现近乎完美的V形走势。虽然短期在15000元/吨关口仍存在一定压力，但是在宏观政策加码、实体经济需求日益改善的预期下，以天胶为代表的大宗商品将逐步开启筑底反弹之路。
天胶基本面特别是需求疲态已被市场广泛认知，而货币政策宽松对商品影响力日渐强化，产业下游低库存以及厄尔尼诺等潜在利多因素或将促使天胶价格重心逐步抬升。建议在橡胶1601合约14500元/吨以下布局长线多单。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。