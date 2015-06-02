信达期货：沪胶底部将逐渐抬升

5月，沪胶两度上冲15000元/吨关口，日线呈现近乎完美的V形走势。虽然短期在15000元/吨关口仍存在一定压力，但是在宏观政策加码、实体经济需求日益改善的预期下，以天胶为代表的大宗商品将逐步开启筑底反弹之路。