西南期货：上海螺纹钢期价或考验前期低点

螺纹钢期货价格在经历了4月中旬的反弹、5月中旬的回落之后，近期呈现出弱势振荡格局。统观影响螺纹钢走势的各方面因素，笔者认为，螺纹钢在需求、供给、原料方面存在美好愿景，但现实情况却不容乐观。在愿景未实现前，螺纹钢将维持弱势。

在需求端，由于投资增速回落，钢材需求保持低迷；在供给端，因环保因素淡化，钢材供给压力上升；在原料端，前期推动铁矿石价格上涨的因素正在淡化，铁矿石价格难以再现涨势，钢价的成本支撑有限。故而，美好愿景尚未照进现实，在可以预见的时间段内，螺纹钢或将延续弱势振荡行情。若在淡季来临后需求出现萎缩，螺纹钢价格或向下考验前期低点。(完)