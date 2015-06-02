西南期货：上海螺纹钢期价或考验前期低点

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月2日的《期货日报》：
螺纹钢期货价格在经历了4月中旬的反弹、5月中旬的回落之后，近期呈现出弱势振荡格局。统观影响螺纹钢走势的各方面因素，笔者认为，螺纹钢在需求、供给、原料方面存在美好愿景，但现实情况却不容乐观。在愿景未实现前，螺纹钢将维持弱势。
在需求端，由于投资增速回落，钢材需求保持低迷；在供给端，因环保因素淡化，钢材供给压力上升；在原料端，前期推动铁矿石价格上涨的因素正在淡化，铁矿石价格难以再现涨势，钢价的成本支撑有限。故而，美好愿景尚未照进现实，在可以预见的时间段内，螺纹钢或将延续弱势振荡行情。若在淡季来临后需求出现萎缩，螺纹钢价格或向下考验前期低点。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。