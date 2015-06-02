金友期货：郑商所菜粕期货后期仍有一波下行

以下内容节选自6月2日的《期货日报》：

自2014年下半年以来，菜粕期货一路下行，首先是受美豆丰产拖累，其次是国内豆粕和菜粕价差缩小，因而豆粕的替代作用增强。另外，原本以为油菜籽收储政策能给市场注入一针“强心剂”，但市场普遍关注的油菜籽收购政策已经明确，市场的反应较为悲观。由此预计菜粕仍将弱势为主。

目前南美大豆丰产并大量上市的定局充斥着国内大豆市场。根据我们最新调查的数据可知，5—7月国内进口大豆到港量或高达2357万吨，并且压榨利润丰厚，油厂开机率处于超高水平。然而目前国内养殖业恢复速度依旧较慢，导致豆粕库存继续增加。相关数据显示，近期国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量约54万吨，预计未来油厂豆粕库存量将继续回升。由此看来，美豆的增产将拖累菜粕疲弱，后期菜粕仍有一波下跌行情。(完)

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