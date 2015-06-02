《香港重要政经日程》--6月2日-6月4日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
================== 今日重要政经消息=================
6月2日（周二）
-- 公布4月份零售销售数据。
-- 佳明集团 公布年度业绩。
--10:00 中国食品 股东周年大会。
--10:00 中海油服 在中国举行股东周年大会。
--10:30 周生生 股东周年大会。
--11:00 中信股份 股东周年大会。
--11:30 恒基地产 股东周年大会。
--12:30 宏利资产管理发表＂熟龄亚洲＂（Aging Asia）系列报告结果。
--16:30 大悦城 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月3日（周三）
*-- 长江实业地产 首日挂牌。
*-- 公布5月份汇丰采购经理指数(PMI)。
--10:00 苏创燃气 在中国举行股东周年大会。
--10:30 昆仑能源 股东周年大会。
--11:00 联邦制药 股东周年大会。
--11:30 富豪酒店 股东周年大会。
--12:15 百利保 股东周年大会。
--12:45 世纪城市 股东周年大会。
--14:00 鞍钢 在中国举行股东周年大会。
--15:00 华润置地 股东周年大会。
*6月4日（周四）
--10:00 彩生活 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中石化冠德 股东周年大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。