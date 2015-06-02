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亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 09:34 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月2日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
  
    
      
    --招标品种：国开行1/3/5/7/10年增发债
    --期限及招标金额：1/5/7年50亿元；3年60亿元；10年70亿元
    --招标时间: 1/3/5年：6月2日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10
    --受访人数: 9位(券商和银行)
    --预测区间: 2.67%-2.92%；3.46%-3.59%；3.83%-3.93%；4.12%-4.24%；4.08%-4.25%
    --预测均值: 2.73%；3.57%；3.87%；4.18%；4.14%
    
    --招标品种：重庆市265亿三/五/七/10年一般债务招标，10:40招标结束
    
    
      
    --6/3       汇丰服务业PMI                        5月
    --6/8       进出口贸易数据                       5月
    --6/9       工业生产者价格指数(PPI)              5月
                居民消费价格指数(CPI)                5月
    --6/11      固定资产投资(不含农户)             1-5月
                社会消费品零售总额                   5月
                工业增加值                           5月
                房地产投资和销售情况月度报告         5月
    --6/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     5月
                银行结售汇及代客涉外收付款数据       5月
    --6/23      汇丰制造业PMI初值                    6月
    --6/28      规模以上工业企业利润               1-5月
    --6/30      中国货物和服务贸易                   5月
    --6/30      中国国际收支平衡表（正式数）
                中国国际投资头寸表（正式数）
                中国外债数据（正式数）             一季度
    
    
      
    --汤森路透中国固定收益市场展望2015年第六期的参与机构预期，中国央行6月料维持
基准利率不变，但大概率将继续降准。中国二季度经济有所改善，但实体经济信贷需求仍弱
，稳增长效果待观察，中国仍需宽松货币政策护航，债券牛市未改，国债收益率曲线平坦化
。 
    --中国江苏省再次引领地方债务置换大潮，于周一首启地方债定向发行。与公开发行相
比，定向地方债利率终于不再紧贴下限，转而较国债五日均值上浮15%，以补偿无法现券交
易的流动性缺陷。 
    --中国江苏省财政厅周一公告称，今日定向发行约448.7亿元人民币地方政府债，含339
.5亿元一般债券和109.2亿元专项债券；一般债和专项债均包括三、五、七及10年期品种，
且各期限利率都以国债五日均值上浮15%定价。这亦是首批采用定向发行的地方债。 
    --两位消息人士周一透露，中国央行近期针对特定银行进行了PSL(抵押补充贷款)操作
，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%，以进一步支持实体经济发展。 
(完)
    
    
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