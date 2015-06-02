《中国债券市场每日交易备忘》--6月2日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种：国开行1/3/5/7/10年增发债 --期限及招标金额：1/5/7年50亿元；3年60亿元；10年70亿元 --招标时间: 1/3/5年：6月2日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10 --受访人数: 9位(券商和银行) --预测区间: 2.67%-2.92%；3.46%-3.59%；3.83%-3.93%；4.12%-4.24%；4.08%-4.25% --预测均值: 2.73%；3.57%；3.87%；4.18%；4.14% --招标品种：重庆市265亿三/五/七/10年一般债务招标，10:40招标结束 --6/3 汇丰服务业PMI 5月 --6/8 进出口贸易数据 5月 --6/9 工业生产者价格指数(PPI) 5月 居民消费价格指数(CPI) 5月 --6/11 固定资产投资(不含农户) 1-5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 --6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 5月 --6/23 汇丰制造业PMI初值 6月 --6/28 规模以上工业企业利润 1-5月 --6/30 中国货物和服务贸易 5月 --6/30 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 一季度 --汤森路透中国固定收益市场展望2015年第六期的参与机构预期，中国央行6月料维持 基准利率不变，但大概率将继续降准。中国二季度经济有所改善，但实体经济信贷需求仍弱 ，稳增长效果待观察，中国仍需宽松货币政策护航，债券牛市未改，国债收益率曲线平坦化 。 --中国江苏省再次引领地方债务置换大潮，于周一首启地方债定向发行。与公开发行相 比，定向地方债利率终于不再紧贴下限，转而较国债五日均值上浮15%，以补偿无法现券交 易的流动性缺陷。 --中国江苏省财政厅周一公告称，今日定向发行约448.7亿元人民币地方政府债，含339 .5亿元一般债券和109.2亿元专项债券；一般债和专项债均包括三、五、七及10年期品种， 且各期限利率都以国债五日均值上浮15%定价。这亦是首批采用定向发行的地方债。 --两位消息人士周一透露，中国央行近期针对特定银行进行了PSL(抵押补充贷款)操作 ，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%，以进一步支持实体经济发展。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次