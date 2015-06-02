《汇市简讯》澳元兑美元上涨，澳洲央行利率决定公布前出现空头回补

0116GMT * 在澳洲央行利率决定和经济数据公布前，亚洲时段出现空头回补和逢低买盘 * 波林格区间，五、10和20日移动均线均下行--动量指标偏中性 * 空头格局确立，下看年内低位0.7534 * 纽约时段交易区间0.7598/0.7660两端分别为首道支撑和阻力位 * 图表：link.reuters.com/cah84w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张若琪)