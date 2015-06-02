版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 2日 星期二 09:35 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元上涨，澳洲央行利率决定公布前出现空头回补

0116GMT
    
    * 在澳洲央行利率决定和经济数据公布前，亚洲时段出现空头回补和逢低买盘
    * 波林格区间，五、10和20日移动均线均下行--动量指标偏中性
    * 空头格局确立，下看年内低位0.7534
    * 纽约时段交易区间0.7598/0.7660两端分别为首道支撑和阻力位
    * 图表：link.reuters.com/cah84w
    (完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    拉美货币报导         南非兰特报导          
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             

 (编译 许娜；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐