中国债市动态：现券收益率普降长债情绪转好，PSL消息利好长期资金预期

路透上海6月2日 - 受中国央行进行PSL并调降利率消息带动，银行间债市周二现券收益率和利率互换双双下探。PSL对长期资金预期的稳定作用令此前表现欠佳的长债情绪有所改善，国债期货也一改上日大挫势头，转为上涨。

交易员并称，现券收益率早盘先跌后小幅反弹，显示有暖意但并不十分强劲，截至目前较上日跌约5-6个基点(bp)，IRS亦录得类似跌幅。

上海一券商交易员表示，开盘现券收益率即走低，“看来(PSL消息)还是提振了信心。”

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在4.0800%/4.0600%，上日尾盘为4.1500%/4.1200%。

两位消息人士周一透露，中国央行近期针对特定银行进行了PSL(抵押补充贷款)操作，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%，以进一步支持实体经济发展。

不过上海一银行交易员指出，从收益率先下后小涨来看，其下行步伐并不算特别稳固。加之新股发行对今日资金面造成一定扰动，现券向好势头的持续性还需要再观察。

新债方面，国开行招标的一至10年五期债结果均低于预期，其中七年和10年表现略好。 至于重庆市招标的四期一般地方政府债，各期限利率依旧落在投标区间下限，未有更多新意。