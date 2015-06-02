中国债市动态：现券收益率普降长债情绪转好，PSL消息利好长期资金预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月2日 - 受中国央行进行PSL并调降利率消息带动，银行间债市周二现券收益率和利率互换双双下探。PSL对长期资金预期的稳定作用令此前表现欠佳的长债情绪有所改善，国债期货也一改上日大挫势头，转为上涨。
交易员并称，现券收益率早盘先跌后小幅反弹，显示有暖意但并不十分强劲，截至目前较上日跌约5-6个基点(bp)，IRS亦录得类似跌幅。
上海一券商交易员表示，开盘现券收益率即走低，“看来(PSL消息)还是提振了信心。”
剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在4.0800%/4.0600%，上日尾盘为4.1500%/4.1200%。
两位消息人士周一透露，中国央行近期针对特定银行进行了PSL(抵押补充贷款)操作，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%，以进一步支持实体经济发展。
不过上海一银行交易员指出，从收益率先下后小涨来看，其下行步伐并不算特别稳固。加之新股发行对今日资金面造成一定扰动，现券向好势头的持续性还需要再观察。
新债方面，国开行招标的一至10年五期债结果均低于预期，其中七年和10年表现略好。 至于重庆市招标的四期一般地方政府债，各期限利率依旧落在投标区间下限，未有更多新意。
国债期货中，五年期主力合约TF1509 早盘收报95.840元人民币，较上日结算价涨0.41%；10年期T1509 收报94.655元，较上日结算价上涨0.55%。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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