欧洲个股：汇丰因逾340亿美元MBS损失而须面对三起美国诉讼--法官

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
Scheindlin驳回了部分申诉，其中包括一般过失以及过失性不实陈述。她给原告方30天时间修改申诉，并定于6月24日开庭。
汇丰发言人Juanita Gutierrez拒绝置评。
债券发行人会指定托管人，以确保支付款项能够到达投资者手中，同时处理许多发债后的后勤工作。
但最近几年托管人也成为一些投资者的攻击目标。这些投资者由于抵押贷款支持债券承销不力而蒙受亏损，指责托管方失职，因未能迫使贷款机构或债券发行人回购这些贷款。
法庭文件显示，这些诉讼针对2004-2008年期间发行的汇丰担保债券。(完)
(编译 李婷仪/郑茵 审校 张涛/王丽鑫)
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