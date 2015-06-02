欧洲个股：汇丰因逾340亿美元MBS损失而须面对三起美国诉讼--法官

Scheindlin驳回了部分申诉，其中包括一般过失以及过失性不实陈述。她给原告方30天时间修改申诉，并定于6月24日开庭。

汇丰发言人Juanita Gutierrez拒绝置评。

债券发行人会指定托管人，以确保支付款项能够到达投资者手中，同时处理许多发债后的后勤工作。

但最近几年托管人也成为一些投资者的攻击目标。这些投资者由于抵押贷款支持债券承销不力而蒙受亏损，指责托管方失职，因未能迫使贷款机构或债券发行人回购这些贷款。

法庭文件显示，这些诉讼针对2004-2008年期间发行的汇丰担保债券。(完)