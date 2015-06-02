港报社评：人民币入SDR，北京难过美国关--经济日报6月2日

七大工业国原则上同意，将人民币纳入国际货币基金组织（IMF）的特别提款权，此对人民币国际化、提升国际储备货币地位，具指标意义；惟美国为保美元霸权，势加拦阻，中国要一仗功成难度极高。

国基组织每五年一检特别提款权（SDR）货币篮子，今年秋季将决定是否将人民币纳入SDR，成美元、欧元、英镑、日圆以外的第五种货币，七大工业国（G7）表示原则上欢迎将人民币纳入SDR。此对人民币国际化进程极具积极意义。

其实人民币国际化向来有三步走战略，即从国际贸易货币、步向国际投资货币，最终成国际储备货币。现时人民币已是全球第五大最常使用的贸易货币，作为国际贸易货币的地位已获全球肯定；至于随着内地金融业加大对外开放、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等渠道不断拓阔下，人民币的国际投资货币角色，亦渐获环球金融市场认可。

惟人民币要成为国际储备货币，却仍长路漫漫。如印尼、匈牙利等央行虽已将人民币纳入外滙储备组合，但一来其数额仍有限，二来将人民币纳入储备的国家仍仅少数，反映人民币要成为国际储备货币，只处起步初阶。

若人民币能获IMF纳入SDR篮子内，将反映人民币的储备货币功能获国际社会的高度认可，亦预视将有更多国家、尤其发达国，或愿意将人民币包括在其外滙储备组合之中。人民币国际地位若能与美元、欧元等比肩，将有助提升中国在国际金融事务上的话语权。

然而，正因这对中国意义重大，其成事难度亦极高。皆因将人民币纳入SDR，其客观效果是稀释美元的比重，影响美国在全球金融的影响力；且其他新兴国亦极可能仿效中国，力争将其货币纳入SDR，如此将冲击美元独大的全球金融秩序，挑战美国的国际金融霸权。

美国财长杰克卢上周已明言，人民币要纳入SDR，可能要花更长时间。因美国将成人民币一旦纳入SDR的主要输家，中美关系纵处蜜月期，美国亦未必轻言礼让，何况现时中美摩擦不断，美国锐意重返亚洲，藉地缘政治以至经贸议题对华加力围堵，预视美国势以各种技术理由，如人民币非自由兑换、滙率非自由浮动等，力加阻拦，又或对华开出天价，要求大量政经利益交换。

故人民币纳入SDR，实是中美角力的延伸，在中美关系欠理想下，今年内成事机会恐不高，而在未来数年，人民币能否入SDR可视为中美角力的一大重要指标。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘