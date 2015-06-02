日本股市：日经指数连涨第13日，因预计股东回报将提高

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
日本央行进一步买进上市交易基金(ETF)，也为市场提供支撑。央行 周一购买价值约361亿日圆ETF。 投资者表示，尽管他们预期近期涨势的获利了结即将出现，6月的日 本市场仍将维持相当程度的韧性。 “日本企业受到高度认同，特别是它们对投资者友善的态度，”野村 证券策略师Jun Yunoki表示。 美元上扬逼近125.00日圆，创下逾12年高位后，出口商获得提振。 丰田汽车上涨0.7%，富士重工 走扬1.6%，日产(Nissan)汽车 上升1.5%。 东证股价指数 持平于1,678.92点，JPX-日经400指数<.JPXNK4 00>同样持平于15,155.76点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。