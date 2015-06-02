日本股市：日经指数连涨第13日，因预计股东回报将提高

日本央行进一步买进上市交易基金(ETF)，也为市场提供支撑。央行 周一购买价值约361亿日圆ETF。 投资者表示，尽管他们预期近期涨势的获利了结即将出现，6月的日 本市场仍将维持相当程度的韧性。 “日本企业受到高度认同，特别是它们对投资者友善的态度，”野村 证券策略师Jun Yunoki表示。 美元上扬逼近125.00日圆，创下逾12年高位后，出口商获得提振。 丰田汽车上涨0.7%，富士重工 走扬1.6%，日产(Nissan)汽车 上升1.5%。 东证股价指数 持平于1,678.92点，JPX-日经400指数<.JPXNK4 00>同样持平于15,155.76点。(完)