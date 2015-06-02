港报社评：政争衍生分裂势力，京官声言坚决斗争--明报6月2日

京官与立法会议员在深圳会面，特别是单独与泛民议员交流之后，未见缩窄泛民与中央就政改的分歧，这个结果，本来在一般意料之内，只是，京官直率和把话说在前头，反映政改事态再难有转圜余地，若无戏剧性发展，政改方案将不能在立法会获得足够票数通过。本来，政制原地踏步最多只是窒碍了民主进程，不过，京官对泛民部分人定性为敌我关系，声言中央会对这些人＂坚决斗争＂，使得＂后政改＂香港政治生态，或许不会有喘息空间，反而是更尖锐的对峙对抗要整体社会面对和处理。

今次京官与议员会面之前，泛民阵营仍然坚持要撤回8．31决定，也不会提出具体构思谋破僵局，因此各方不寄望会面为政改带来转机，反而希望京官和泛民议员利用这次机会，为＂后政改＂筹谋，例如组设谘询委员会，让中央与本港日后有既定平台处理政改事宜，改变衆说纷纭、莫衷一是的局面。不过，据知在会面时，京官与泛民议员都没有就此提出讨论。政改方案被否决之后，普选问题未解决，香港社会迟早要再面对，若有既定机制，让各方有同一操作平台，就有望避免重蹈今次政改总是停留在泥浆摔角状态的覆辙。可惜，这个主观良好愿望未获重视，香港无机会走出政治争拗惯性怪圈。

今次深圳会面，有两个信息值得注意。第一点，京官说得很清楚了，全国人大常委会的8．31决定，由2017年开始，以后各任特首普选都要按照进行，它的效力不限于一次选举，而是长期有效。京官传递的信息，首先是8．31决定未实施，就不存在改变的可能；其次是今次否决了政改方案，日后再启动普选特首，仍然以8．31决定为起点。泛民议员就此突出现行方案的＂袋住先＂，就是＂袋一世＂，因而更强化他们否决方案的决心，云云。不过，中央确认8．31决定必须实施，则今次否决方案之后，他日再提出普选，事态将回到原点，届时若未能撼动8．31决定，则政制如何向前发展？这就是否决政改方案容易，推动民主进程困难的现实。

另一个信息是京官对部分泛民人士说出了狠话，语气之重，乃30多年来中央处理香港事务所仅见。京官数落这些人，包括视香港为独立政治实体、曲解《基本法》、阻挠特区政府施政、对抗中央管治、勾结外部势力、鼓吹和支持＂港独＂等分裂势力、妄图颠覆中国宪法确立的中国共产党的执政地位和社会主义制度。当年北京对港特殊方针政策，其实已经包括香港不能成为独立政治实体和颠覆基地，不过，过去仅限于口头说法，并未因而采取行动，今次京官说话提高了分贝，主要是认为香港政治生态改变了，特别是近期在官方一些论述中，把＂港独＂排在藏独、疆独、台独之后，成为标准用语。这种情况，使人忐忑不安。

近年，泛民阵营呈现裂变，激进势力抬头，今次环绕政制争拗，两年多以来，激进派的主张变相骑劫了泛民阵营，今次政改在缺乏实质具体商讨情况下就可能告吹，与此有直接关系。去年占领行动之后，主流意见认为政治生态将愈趋激进，＂港独＂会否进一步坐大，已非纯粹议论，而是摆在面前的现实问题。从北京的视角审视香港政治生态可能发展，京官对部分泛民人士摆出强硬态度，完全可以理解，因为分裂势力冒出苗头，北京不可能视为稀松平常，肯定会认真严肃对待。只是，若如一般所料＂港独常态化＂，牵涉的人或许会愈来愈多，届时北京的斗争手段势将升级，

北京处理特首普选，从国家主权、安全、发展利益来考虑，分裂势力触及北京痛处，8．31决定排拒与中央对抗的人候选特首，与此有关。京官声言要对分裂势力坚决斗争，在政制事务上更不可能宽松体待，则北京与分裂势力的互动，若出现恶性循环，斗争升级之下，除了政制困结更难纾解之外，社会稳定或会面对挑战，香港前景将蒙上阴影。特首普选延宕下去，最多是市民未能实现一人一票选特首的权利，不过，搞分裂却是攸关香港存亡绝续的赌博，事态已经溢出政改躁动，其后果可能把香港推入万劫不复的深渊，是需要社会整体严肃对待、合力制止的妄动。（完）

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