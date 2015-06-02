港报社评：换位思考权衡利弊，反对派应明智选择--文汇报6月2日

正值普选方案即将提交立法会审议表决的关键时刻，一部分议员在行政长官普选法案的投票选择上处在＂两难＂境地。对此，中联办主任张晓明在与立法会议员见面时，发表＂权衡利害得失 作出明智选择＂的讲话。张晓明的讲话入情入理，不仅晓以大义，讲清落实普选符合香港和国家利益的大道理，而且设身处地为反对派着想，详析普选夭折反对派也会身受其害，值得反对派议员尤其是温和反对派议员细细品味，认真思考。

张晓明的讲话，从五个方面劝喻反对派议员换位思考，权衡利害得失。其一是香港社会支持普选法案在立法会通过的主流民意已经形成，而且很扎实，很稳固，不可逆转。民主的基本原则是尊重主流民意，反对派议员应顺从香港民情、民意、民心，给普选放行。若为一党一己之私，顽固坚持否决政改方案，实质上就是悖逆民情、民意、民心，这与民主的基本原则背道而驰。

其二是如果选民感到一人一票选特首的权利被某些议员剥夺，必然会用选票表达不满和愤慨，＂票债票偿＂恐怕并非危言耸听。面对选民＂票债票偿＂的惩罚，部分反对派议员不仅2016年立法会选举中的议席将不保，而且反对派现在所倚仗的对政改的＂关键少数＂否决权，也可能因他们否决政改而失去。

其三是如果这次行政长官普选法案通不过，2020年立法会普选就无从谈起，反对派期望2020年立法会普选多拿议席，会变成＂竹篮打水一场空＂。反对派议员何必做＂损人不利己＂的事呢？

其四是政制之争＂累港久矣＂，反思这些年香港存在的问题，不能不归咎于香港社会气氛的高度政治化，包括政制发展问题带来的困扰。2017年能否实现行政长官普选，已不仅是香港民主发展的问题，还关系到香港的经济和社会发展。香港在激烈的国际竞争中要避免边缘化，通过普选方案是明智的选择，反对派议员岂可对此视若无睹？

其五是在＂一国两制＂下，任何政治力量都必须遵守＂一国两制＂的规矩，都应当履行维护国家主权、安全、发展利益的责任，都需要与中央政府保持良好关系，搞对抗没有出路。反对派若换位思考看人大决定，就可知道这是一个值得欢迎的决定。若以此心态看国家发展道路和模式，就更清楚搞对抗没有出路。

张晓明引用春秋时期著名政治家、思想家晏婴的一句名言：＂谋度于义者必得，事因于民者必成。＂这句话讲到了谋事的两个基本立足点：一是＂义＂、＂义理＂；二是＂民＂，也包括民意。反对派议员应三思这句名言，换位思考权衡利弊，与中央政府建立互信、良性互动，做有益于国家和民族的事情，义无反顾地迈出支持普选方案的这一步。（完）

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