港报社评：泛民也应为国家安全设想--星岛日报6月2日

中央官员周日在深圳会见立法会议员时，明言给特首普选提名设下关卡的目的，是防止少数与中央对抗、图颠覆中央及支持港独的＂死硬派＂当选特首。这解释了中央对提名机制从＂紧＂的原因，而当中最核心的思虑，是国家安全问题。对中央而言，这并非杯弓蛇影，外国种种灾难性经验，令它实实在在感到威胁，如不加以防范，将出现同类内乱，万劫不复。泛民在思考政改问题时，也必须明白这点，不应为了自己的政治利益，置国家与香港的安全于不顾。 早前国务院发表《中国的军事战略》白皮书，指台独分裂势力及其分裂活动，仍然是两岸关系的最大威胁，影响台海局势稳定。白皮书内容虽没提及香港，但从字里行间，也显露了对香港分裂活动危害国家安全的顾虑。基于这思维，中央不能容许＂少数死硬派＂通过普选取得香港管治权，进而走向独立，带来国家安全危机。

这忧虑并非凭空而生，过去几年连串的颜色革命，虽与内部政治经济不满有关，但背后皆有外国的影子，而这只无形之手鼓动＂革命＂的目的，是扶植一批人争夺政权，将其不属意的当权者拉下台。但＂革命＂往往没带来民主，而是动乱频仍，政府如走马灯更替，弄到遍地烽烟，生灵涂炭。中央对香港政局发展难免有此远虑，认为须防患于未然，因为如局势失控，走上＂革命＂之路，内地与香港都会遭殃。 泛民一直不接受中央关于国家安全的＂危机论＂，认为只是捕风捉影，藉此封杀泛民参与特首普选。持这想法的泛民成员当中，部分其实正是中央所说的＂死硬派＂，早有夺取政权与中央对抗的意图，所以把国家安全问题说成为＂危言耸听＂，认为只是吓人的伎俩。 大多数泛民人士并非属此类，与中央的关系未至于敌对，仍希望加强互信，但他们对国际政治的复杂性欠缺洞悉力，把中国的内外威胁看得太简单，也低估了中港对抗的祸害，因而反对任何筛选，坚持否决普选安排。

对泛民大多数人而言，走到今日这一步，已进退两难，逼于无奈要硬撑到底，其处境可以理解。但他们只要用更客观、更广阔的眼光去看国际、中国和香港的政治局势，透视表象下的波谲云诡，当会明白特首普选与国家安全之间，的确有直接关连，如果一国两制和中央政权受到威胁，大动荡势难避免，对香港经济民生的伤害将难以估量。 相信这些泛民人士都不愿见到香港出现这惨痛境况，现在距政改方案只有几星期，惟望他们作最后决定时，也能认真考虑怎样的普选制度，才可确保国家安全，才能令香港避过灾劫。真正爱港的人，不论是何党何派，都应该有这种以大局为重的胸怀。（完）

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