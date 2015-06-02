《全球汇市》美元/日圆升至12年半新高，澳元等候澳洲央行利率决定

美元兑澳元最新持于0.7630，在澳洲央行于0430GMT宣布利率决议前保持低姿态。

虽然外界认为澳洲央行势将维持指标利率在2.00%的纪录低点，但交易员说，央行的立场必须明确偏向宽松才能让澳元多头弃守。

“澳洲西太平洋银行预计央行立场将是略偏向宽松，因央行对于更进一步宽松可能使用‘有机会’之类的措词。我们也预计澳洲央行将重申‘(澳元)进一步贬值是可能且有必要’。”澳洲西太平洋银行资深分析师Sean Callow说。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0919 1.0925 -0.05 -9.74 1.2097

美元/日圆 124.94 124.76 +0.14 +4.40 119.68

欧元/日圆 136.42 136.30 +0.09 -5.77 144.78

美元/瑞郎 0.9456 0.9457 -0.01 -4.88 0.9941

英镑/美元 1.5195 1.5200 -0.03 -2.43 1.5573

美元/加元 1.2529 1.2521 +0.06 +7.84 1.1618

澳元/美元 0.7622 0.7604 +0.24 -6.68 0.8168

新西兰元/美元 0.7100 0.7102 -0.03 -8.94 0.7797

澳元/日圆 95.230 94.860 +0.39 -2.58 97.750

新西兰元/日圆 88.710 88.590 +0.14 -4.93 93.310

英镑/日圆 189.85 189.60 +0.13 +1.86 186.38

澳元/新西兰元 1.0728 1.0695 +0.31 +2.47 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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