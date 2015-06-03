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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 09:34 BJT

表格：台湾外资及陆资5月净汇入16.9亿美元，连五个月净汇入

路透台北6月3日 - 台湾金融监督管理委员会周三公布，外资及陆资于2015年5月净汇入约16.90亿美元，为连续五个月净汇入，外资至5月底总累计净汇入金额达2,048.28亿美元，续创历史新高。

以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：

月份 金额(亿美元)

2015年5月 +16.90

2015年4月 +36.87

2015年3月 +14.38

2015年2月 +26.41

2015年1月 +29.27

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2015年累计 +123.83

2014年12月 -6.14

11月 +27.35

10月 -12.80

9月 -30.15

8月 -2.16

7月 +18.10

6月 +35.64

5月 +30.81

4月 +50.98

3月 +32.47

2月 +7.22

1月 +8.01

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2014年累计 +159.32

注：1. 因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。

2. 资料来源：金管会证期局。(完)

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(记者 詹静宜; 审校 高洁如)

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