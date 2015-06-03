表格：台湾外资及陆资5月净汇入16.9亿美元，连五个月净汇入

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月3日 - 台湾金融监督管理委员会周三公布，外资及陆资于2015年5月净汇入约16.90亿美元，为连续五个月净汇入，外资至5月底总累计净汇入金额达2,048.28亿美元，续创历史新高。
以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
2015年5月 +16.90
2015年4月 +36.87
2015年3月 +14.38
2015年2月 +26.41
2015年1月 +29.27
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2015年累计 +123.83
2014年12月 -6.14
11月 +27.35
10月 -12.80
9月 -30.15
8月 -2.16
7月 +18.10
6月 +35.64
5月 +30.81
4月 +50.98
3月 +32.47
2月 +7.22
1月 +8.01
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2014年累计 +159.32
注：1. 因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
2. 资料来源：金管会证期局。(完)
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(记者 詹静宜; 审校 高洁如)
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