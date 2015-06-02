台湾股市：盘中持平，英特尔收购Altera引人忧心台积电订单将受影响

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月2日 - 台湾股市周二盘中持平，但台积电 及其 他晶片制造商股价下滑。此前英特尔(Intel) 同意以167亿美元收 购Altera Corp 。 台积电股价下跌0.7%，该公司是全球最大的晶片代工商，投资者忧心 该并购案将减少Altera对台积电的订单。 开盘20分钟之后，加权股价指数 上涨0.01%至9,626.66点，晶 片类股 和电子类股 都下跌0.3%。 台股上日收低0.8%，本地股市自周一起实施新规，涨跌幅限制从7%扩 大到10%，令投资者担心市况动荡加剧。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。