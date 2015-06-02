台湾股市：盘中持平，英特尔收购Altera引人忧心台积电订单将受影响

路透台北6月2日 - 台湾股市周二盘中持平，但台积电 及其 他晶片制造商股价下滑。此前英特尔(Intel) 同意以167亿美元收 购Altera Corp 。 台积电股价下跌0.7%，该公司是全球最大的晶片代工商，投资者忧心 该并购案将减少Altera对台积电的订单。 开盘20分钟之后，加权股价指数 上涨0.01%至9,626.66点，晶 片类股 和电子类股 都下跌0.3%。 台股上日收低0.8%，本地股市自周一起实施新规，涨跌幅限制从7%扩 大到10%，令投资者担心市况动荡加剧。(完)