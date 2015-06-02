台湾债市：五年券盘初殖利率微扬，跟随美债走势及股市企稳

路透台北6月2日 - 台湾五年券104/9 发行前交易殖利率周二微幅上扬；交易员指出，主要是美债收益率上扬，加上股市早盘开低后止跌小涨，惟市场资金宽松令交投缺乏方向，交易商锁定窄幅区间进行当冲。

证券商交易员表示，早盘台债稍微反应美债收益率上扬趋势，而随五年券殖利率回到1%以上时，在市场资金充沛之下，吸引大型公股银行买盘进场。

〞这几天五年券我们也有进出，就是做当冲，殖利率在1%以下做短线卖出，等上来到1%以上就买进。〞一大型公股银行交易员说。

但交易员表示，今天五年券报价太宽，显示买卖双方距离目标价太远；因此，预计今天将呈区间狭幅震荡格局。

在10年券104/5 方面，交易商指出，开盘逾1小时仍零成交；但周四在第二期增额券发行前交易开启后，资金就会移到10年券，届时五年券和10年券将成双主流。

美国4月消费者支出意外持平；消费者支出疲弱且通胀压力温和暗示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能要等到年底才开始升息。

五年券今日预估主要交投区间：

* 五年券104/9 ：0.99%-1.01% --美国债市：公债收益率攀升至一周高位，因美国数据强劲 --美国经济：目前经济增长过于缓慢，升息条件尚不具备--FED罗森格伦 (完)