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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 07:26 BJT

****主要国家经济指标预测--6月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值   
    6月3日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)             第一季       +0.5%      +0.5%
                          (较上年同期)                          +2.0%      +2.5%
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    5月      +0.3%      +1.0%
                           (较上年同期)                         +4.7%      +5.2%
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   5月       52.7       53.1
    0750 法国Markit服务业PMI                           5月       51.6       51.6
                   综合PMI                                         --       51.0
    0755 德国Markit服务业PMI                         5月终值     52.9       52.9
                   综合PMI                                         --       52.8
    0800 意大利失业率                                  4月      12.8%      13.0%
    0800 欧元区Markit服务业PMI                       5月终值     53.3       53.3
                     综合PMI                                     53.4       53.4
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      5月       59.2       59.5
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        4月      +0.7%      -0.8%
                   (较上年同期)                                 +2.0%      +1.6%
    0900 欧元区失业率                                  4月      11.2%      11.3%
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周         --      399.9
             再融资指数                                            --    1,537.8
    1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个)                 5月        20.0      16.9
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      4月     逆差440   逆差514
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                        4月      逆差21  逆差30.2
               出口(亿加元)                                        --      425.0
               进口(亿加元)                                        --      455.2
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)             5月终值     --       56.1
                    服务业PMI                                      --       56.4
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI              5月        57.0      57.8
                             企业活动指数                         60.5      61.6
                                 就业指数                          --       56.7
                               新订单指数                          --       59.2
                                 价格指数                          --       50.1 
    1145 欧洲央行利率决定(再融资利率)                  6月         --      0.05%
                         (存款利率)                                --    负0.20%
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)        第一季修正值         --      +0.8%
                              (较上年同期)                         --      +2.4%
    2330 澳洲AIG服务业指数                             5月         --      49.70 
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周         --   买超9,118
           外国投资日本股票(亿日圆)                                --   买超5,612
    
    6月3-8日 
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                   5月        --       +1.6%
             截至5月的三个月房价指数(较上年同期)                  --       +8.5%    
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段    现值    预估值
    6月2日(二)
    0130 日本加班工资                                  4月      -2.3%        --       
    0130 澳洲经常帐(亿澳元)                         第一季    赤字107    赤字108    
    0430 澳洲央行利率决定                              6月      2.00%      2.00%
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)              5月    减少0.6    减少1.0
             未经季节调整失业人数(万人)                         276.2      276.2
             经季节调整失业率                                    6.4%       6.4% 
             经季节调整失业人数(万人)                           278.6        -- 
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                        4月  增加11.73   增加10.0
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                       增加17.35   增加19.0
             抵押贷款批准件数(千件)                            68.076       63.0
             M4货供额(较前月)                                   +0.4%        -- 
    0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      5月       55.9       55.0 
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                      5月初值    +0.3%      +0.2% 
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)             4月      -0.1%      +0.1%
                  (较上年同期)                                  -2.2%      -2.0% 
    1345 美国ISM纽约企业活动指数                       5月      683.7        -- 
    1400 美国工厂订单(较前月)                          4月      -0.4%       持平  
             扣除运输的工厂订单(较前月)                          持平        --      
             耐久财订单(较前月)                    4月修正值    -1.0%        --  
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       -0.2%        --  
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                       -0.3%        --  
             扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月)                 -0.3%        --  
    1730 美国汽车销售年率(万辆)                        5月      1,780      1,700 
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          5月    3,715.1        --  (完)

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