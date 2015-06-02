主要国家经济指标预测--6月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月3日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.0% +2.5% 0600 英国Nationwide房价(较前月) 5月 +0.3% +1.0% (较上年同期) +4.7% +5.2% 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 5月 52.7 53.1 0750 法国Markit服务业PMI 5月 51.6 51.6 综合PMI -- 51.0 0755 德国Markit服务业PMI 5月终值 52.9 52.9 综合PMI -- 52.8 0800 意大利失业率 4月 12.8% 13.0% 0800 欧元区Markit服务业PMI 5月终值 53.3 53.3 综合PMI 53.4 53.4 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 5月 59.2 59.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 +0.7% -0.8% (较上年同期) +2.0% +1.6% 0900 欧元区失业率 4月 11.2% 11.3% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 399.9 再融资指数 -- 1,537.8 1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 5月 20.0 16.9 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差440 逆差514 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 逆差21 逆差30.2 出口(亿加元) -- 425.0 进口(亿加元) -- 455.2 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 5月终值 -- 56.1 服务业PMI -- 56.4 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 5月 57.0 57.8 企业活动指数 60.5 61.6 就业指数 -- 56.7 新订单指数 -- 59.2 价格指数 -- 50.1 1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 6月 -- 0.05% (存款利率) -- 负0.20% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.8% (较上年同期) -- +2.4% 2330 澳洲AIG服务业指数 5月 -- 49.70 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超9,118 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超5,612 6月3-8日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 -- +1.6% 截至5月的三个月房价指数(较上年同期) -- +8.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月2日(二) 0130 日本加班工资 4月 -2.3% -- 0130 澳洲经常帐(亿澳元) 第一季 赤字107 赤字108 0430 澳洲央行利率决定 6月 2.00% 2.00% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 减少0.6 减少1.0 未经季节调整失业人数(万人) 276.2 276.2 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) 278.6 -- 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 增加11.73 增加10.0 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加17.35 增加19.0 抵押贷款批准件数(千件) 68.076 63.0 M4货供额(较前月) +0.4% -- 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 5月 55.9 55.0 0900 欧元区HICP(较上年同期) 5月初值 +0.3% +0.2% 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.1% +0.1% (较上年同期) -2.2% -2.0% 1345 美国ISM纽约企业活动指数 5月 683.7 -- 1400 美国工厂订单(较前月) 4月 -0.4% 持平 扣除运输的工厂订单(较前月) 持平 -- 耐久财订单(较前月) 4月修正值 -1.0% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) -0.2% -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) -0.3% -- 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -0.3% -- 1730 美国汽车销售年率(万辆) 5月 1,780 1,700 2100 韩国外汇储备(亿美元) 5月 3,715.1 -- (完)