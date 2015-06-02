台湾汇市：外资汇出令台币实质交易爆量走贬，出口商抛汇提供支撑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月2日 - 台币兑美元 周二实质交易爆量走贬，随韩元走跌。汇银人士表示，美国数据强于预期令美元走势劲扬，且盘初外资明显买汇，台币急贬。不过30.900上方也出现出口商的美元卖压，稍稍抑制了台币的贬势。
汇银人士表示，美国制造业和建筑支出数据强于预期，这提振了市场的乐观情绪并坚定了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年升息的信心。亚币盘初趋弱，韩元走贬。
〞外资有出去，在买汇。〞一位小型商银交易人士表示。
本地时间1020，台币兑美元成交爆量达4.81亿美元，上日约10时成交仅1.25亿美元。早盘实质交易区间落在30.865-30.935；上日交易区间在30.727-30.769。
不过他们也说，台币兑美元价位在30.9上方也聚集了不少出口商的美元卖压，这令台币稍获支撑。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价趋深，这迥异于今日台币现货市场的表现；一个月美元/台币远汇 暂报30.725/30.734，上日收在30.783。
交易人士表示，NDF报价显示了市场对国际美元/台币的趋强走势，可能于30.9附近暂止。〞NDF市场看美元会先在30.9附近停一下，不会再破31。〞一位小型商银交易人士说。
本地时间1017，韩元 盘初交易在1,115.8，上日收在1,110.2。
美元/日圆周二早盘持于12年半新高，延续多头走势，最近突破强大阻力刺激了买盘动能。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.860-30.950
新相关报导链接：
--《焦点》全球制造业成长迟滞，各国央行宽松力道再成话题 --美国经济：目前经济增长过于缓慢，升息条件尚不具备--FED罗森格伦 --美国数据：ISM-5月制造业指数脱离近两年低位，就业和新订单指标反弹 --日圆汇率：日本财相麻生太郎称必须继续密切关注汇率波动 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。