台湾汇市：外资汇出令台币实质交易爆量走贬，出口商抛汇提供支撑

路透台北6月2日 - 台币兑美元 周二实质交易爆量走贬，随韩元走跌。汇银人士表示，美国数据强于预期令美元走势劲扬，且盘初外资明显买汇，台币急贬。不过30.900上方也出现出口商的美元卖压，稍稍抑制了台币的贬势。

汇银人士表示，美国制造业和建筑支出数据强于预期，这提振了市场的乐观情绪并坚定了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年升息的信心。亚币盘初趋弱，韩元走贬。

〞外资有出去，在买汇。〞一位小型商银交易人士表示。

本地时间1020，台币兑美元成交爆量达4.81亿美元，上日约10时成交仅1.25亿美元。早盘实质交易区间落在30.865-30.935；上日交易区间在30.727-30.769。

不过他们也说，台币兑美元价位在30.9上方也聚集了不少出口商的美元卖压，这令台币稍获支撑。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价趋深，这迥异于今日台币现货市场的表现；一个月美元/台币远汇 暂报30.725/30.734，上日收在30.783。

交易人士表示，NDF报价显示了市场对国际美元/台币的趋强走势，可能于30.9附近暂止。〞NDF市场看美元会先在30.9附近停一下，不会再破31。〞一位小型商银交易人士说。

本地时间1017，韩元 盘初交易在1,115.8，上日收在1,110.2。

美元/日圆周二早盘持于12年半新高，延续多头走势，最近突破强大阻力刺激了买盘动能。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.860-30.950

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