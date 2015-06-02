《路透晚报》--6月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：中韩自贸协定料明年初前实施，原油进口货源稳定--商务部

中国商务部周二表示，中国与韩国自贸协定正式签署标志着中韩自贸区建设正式完成制度设计，料在今年底或明年初正式实施。目前全球原油市场供大于求，价格低位运行，中国原油进口货源稳定，不存在供应短缺问题。

--中国社会：一客船在长江遇龙卷风翻沉，载客458人目前已救起12人

据人民日报官方微博最新消息，周一晚间发生的从南京驶往重庆的客船翻船事故，截至今晨7时26分，现场已救起12人。

--MERS疫情：中国首例确诊病例仍有发热，10名密切接触者失联--新华

中国广东省卫计委周一通报称，全国首例输入性中东呼吸系统综合征(MERS)确诊病例仍有发热，双肺渗出有增加，生命体征基本稳定，其密切接触者已追踪至67人，仍有10人失联。

--中国国企：广州国资改革意见出炉，2017年资产证券化率将超70%--报载

上海证券报周二报导，广州市国企改革方案近日正式出台。根据该方案进度，当地国资的资产证券化率将从20%达到70%，2017年将超过70%。至此，北上广深国内四个一线城市国企改革方案已全部出齐。

【金融】

--路透调查：金融机构固定收益部门降准预期浓厚，收益率曲线平坦化

汤森路透中国固定收益市场展望2015年第六期的参与机构预期，中国央行6月料维持基准利率不变，但大概率将继续降准。中国二季度经济有所改善，但实体经济信贷需求仍弱，稳增长效果待观察，中国仍需宽松货币政策护航，债券牛市未改，国债收益率曲线平坦化。

--路透专访：复星保险资产占比年内过半，转型“巴菲特”式投资公司--CEO

中国最大综合性民营企业--复星国际正不断收购保险资产以打造“巴菲特”式投资公司，复星CEO梁信军表示，保险资产占比年内有望达到50%以上，公司由多元化业务调整为“保险+投资”双轮驱动的转型已行在途中。

--中国资管：上周银行理财产品发行852款，平均预期收益率环比均下降

西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（5月23-2 9日）72家银行共发行了852款理财产品，发行银行数较上期增加5家，产品发行量增加52款 。按主体分，各银行理财产品平均预期收益率环比均下降。

--中国资管：上周26款集合信托产品发行，过五成产品投向基础设施领域

中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（5月23-29日）共有16家信托公司发行了26款集合信托产品，发行数量环比增加6款。从资金运用领域来看，依旧是半数投向基础设施领域，投向房地产领域的产品也有所增加。

【固定收益】

--中国公开市场：继续无为静观资金价格低位波动，短期内暂无重启可能

中国央行公开市场周二仍无操作，延续此前六周的淡静局面。近期央行已陆续进行定向正回购和PSL(补充抵押贷款)实现“收短放长”的调控意图，令公开市场这一常规货币政策工具短期暂无使用必要。

--中国债市动态：现券收益率普降长债情绪转好，PSL消息利好长期资金预期

受中国央行进行PSL并调降利率消息带动，银行间债市周二现券收益率和利率互换双双下探。PSL对长期资金预期的稳定作用令此前表现欠佳的长债情绪有所改善，国债期货也一改上日大挫势头，转为上涨。

--中国货币市场：跨IPO资金需求旺七天回购利率反弹，但流动性仍无虞

中国银行间市场周二主要回购利率稳中略升；其中跨IPO申购周期的七天回购反弹幅度稍大，但市场资金供给仍较为充裕，在中长期乐观预期的支撑下，流动性宽松大局不改。

--中国新债：湖北省下周二将招标发364亿元一般地方债，为其今年第二批

中国湖北省政府周二公告，称将于下周二(9日)招标发行364亿元人民币一般地方政府债券，期限包括三年、五年、七年和10年，该省成为今年首个启动第二批公开发债的地方政府。

--新债招标：中国重庆四期地方债利率全部落在投标区间下限--业内人士

业内人士周二透露，中国重庆市上午招标的四期一般地方政府债券，中标利率依旧全部落在投标区间下限。三年、五年、七年和10年中标利率依次为2.90%、3.26%、3.55%和3.57%。

--新债招标：中国国开行五期增发债收益率均明显低于预期--业内人士

中国国家开发银行 CHDB.UL 周二上午招标的五期增发债结果均明显于预期，因昨日稍晚的PSL消息推动今日早盘二级收益率明显下行。业内人士透露，今日国开行七年期固息增发债中标收益率4.0552%，10年期为4.0534%；此前二者市场预测均值为4.18%和4.14%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小涨，缺乏方向指引短期料延续区间窄幅波动

人民币兑美元即期周二早盘小幅上涨，中间价则刷新逾五周新低，交易员表示，即期死水微澜，波动点较昨日明显收窄，交投亦极为清淡，汇市缺乏指引短期料延续窄幅波动。

--离岸人民币：台湾寿险商追捧宝岛债热潮降温，可用资金和额度不宽裕

台湾人寿保险企业狂热的购债浪潮已经降温，之前创纪录规模的月度购债已经消耗了其余量资金，并接近交易规模上限。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收升1.7%，做多情绪浓烈抵消新股发行冻资影响

中国股市沪综指周二震荡收升1.7%，个股继续普涨。分析师称，近两日股指快速收复上周大跌失地，市场做多情绪浓烈，大大抵消了中国核电等多只新股发行冻结资金给市场带来的负面影响，预计短线大盘维持震荡上行的格局。

--中国政策：放开国内特快专递等部分邮政业务资费，实行市场调节价

中国国家发展改革委和国家邮政局周一发布通知，决定放开国内特快专递等部分国内邮政业务资费，以发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进邮政业发展。

--中港个股：中国南北车完成换股，正式更名为中国中车

中国大型轨道交通车辆生产企业--中国南车周一公告表示，该公司与中国北车合并的H股换股已于5月26日完成，两公司A股换股已于5月 28日完成。

--中俄能源：俄气称中方已经启动西伯利亚管线的中国部分建设工程

俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/GAZPROM)周二表示，中国已在上周启动“西伯利亚力量”管线的中国部分建设工程。

--香港个股：恒地主席称仍看好港股，倘恒指达3万点将捐10亿港元作公益

香港主要地产商--恒基地产主席李兆基表示，从投资角度而言，目前市况下，投资股票仍较投资房地产回报为佳；假如恒生指数升上3万点，他将履行诺言捐出10亿港元作慈善公益用途。 （完）