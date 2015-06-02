离岸人民币：台湾寿险商追捧宝岛债热潮降温，可用资金和额度不宽裕

2014年5月台湾金管会规定，在台湾发行的以外币计价债券(宝岛债券)不再计入45%海外投资限额内。由于本地五年期公债收益率仅有1.01%，寿险业者一直非常热衷于购买收益较高的外币资产。

虽然这项改革有助于他们购买更多宝岛债券，但他们能够从一家发行人或一个行业内购买多少债券，仍然是有限制的。迄今为止，几乎所有宝岛债券都来自金融行业，由一些相关发行人发行，譬如德意志银行已发行多支宝岛债券。

证券柜台买卖中心数据显示，3月台湾债券交易额达到1.273万亿台币(415亿美元)，为2013年5月以来成交最密集的一个月。1月成交额也相差不多，为1.22万亿。不过2月成交额降至4,364.2亿，4月也只有9,127.5亿。Cheng补充说，如此大量的买盘推低债券收益率，加上央行近期不太可能调整利率，导致宝岛债券的吸引力降低。

近期一支在香港以外发行的债券得到寿险公司的热捧，其中部分为台湾公司；负责发行事宜的银行人士称，在与部分这类公司人员的对话中得知，他们已经没有更多资金。

“他们的资金水平比以前低了很多，”一位香港银团的银行人士说。“我们与他们有许多沟通，他们从年初以来一直在大量买进，但他们非常坦率地表示，不能再像以前那样买了，因为没有更多现金了。以前只要(收益率)在4%附近，他们就会大举吃进，但现在要更高的收益，才能吸引他们进来投资。”

一些外资银行近来申请在台湾销售海外金融产品的牌照，相信宝岛债市场将会变得越来越重要。虽然他们抢进的市场曾经是亚洲较为活跃的市场之一，但他们可能发现市场要比他们预想的平静得多。

不过也有人乐观地认为，对金管会的游说可能取得成功。金管会已经明确表达了扩大宝岛债市场的意向，因此市场参与者相信投资限制最终会进一步放宽。(完)