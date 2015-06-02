中国汇市：人民币早盘小涨，缺乏方向指引短期料延续区间窄幅波动

路透上海6月2日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅上涨，中间价则刷新逾五周新低，交易员表示，即期死水微澜，波动点较昨日明显收窄，交投亦极为清淡，汇市缺乏指引短期料延续窄幅波动。

他们并表示，中间价虽创下4月24日以来新低，维稳意图仍明显。而当前并非动汇率的时机，一方面经济表现不佳，另一方面也应考虑到人民币纳入SDR讨论；预计维持汇率稳定的时间将贯穿整个二季度，甚至可能延续至三季度结束。

“今天20个点的波动都没有，除了给客户平平头寸，我们都不做了，……，市场不动，你点下去，就先亏5个点（点差），盈利的可能性都没有，没必要参与，”一外资行交易员表示。

由于市场缺乏方向，场内交投整体清淡。截止北京时间11:09，美元兑人民币成交额 仅为44.4亿美元。

北京时间11:09，人民币兑美元即期报6.1985元，上日收报6.1995元。今日人民币兑美元中间价 为6.1225元，创下4月24日6.1241以来新低，上日中间价为6.1207元。

全球汇市方面，美元多头受到良好的ISM数据提振，美元/日圆周二持于12年半新高，延续在乐观美国数据支撑下突破强劲阻力位的涨势。而欧元处于希腊问题的阴影之下，澳元等候澳洲央行官员谈话。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2520/6.257，上日尾盘为6.2515。

北京时间11:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2024/6.203元，上一交易日尾盘报6.204元。